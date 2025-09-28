Yalnız bırakmadılar

Trabzonsporlu taraftarlar Fatih Karagümrük maçında takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran bordo-mavililer, 90 dakika öncesi oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi. Taraftarlar ayrıca golleriyle yıldızlaşan Paul Onuachu'ya sevgi gösterisinde bulundu.
