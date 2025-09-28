Augusto açılışı yaptı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon euro'ya transfer ettiği Felipe Augusto her geçen hafta etkisini daha fazla göstermeye başladı. Trabzonspor forması altındaki ikinci golünü dün Fatih Karagümrük karşısında kaydeden Brezilyalı futbolcu perdeyi araladı. 19'da Pina'nın pasında sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Augusto, Kasımpaşa maçının ardından ikinci sayısını gerçekleştirdi.