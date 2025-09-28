CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Augusto açılışı yaptı

Augusto açılışı yaptı

Bordo-mavili takımın Brezilyalı oyuncusu Augusto, 19’da attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, mücadele boyunca etkili oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Augusto açılışı yaptı

Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon euro'ya transfer ettiği Felipe Augusto her geçen hafta etkisini daha fazla göstermeye başladı. Trabzonspor forması altındaki ikinci golünü dün Fatih Karagümrük karşısında kaydeden Brezilyalı futbolcu perdeyi araladı. 19'da Pina'nın pasında sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Augusto, Kasımpaşa maçının ardından ikinci sayısını gerçekleştirdi.

7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor!
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı’nda duygu fırtınası
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Fenerbahçe'de yıldızlar tedirgin!
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan'lı Inter deplasmanda galip! Hakan'lı Inter deplasmanda galip! 00:32
F.Bahçe Beko'dan kötü başlangıç! F.Bahçe Beko'dan kötü başlangıç! 23:00
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 22:52
Juventus evinde 2 puan bıraktı! Juventus evinde 2 puan bıraktı! 22:39
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 22:08
Ümraniyespor ile Çorum FK yenişemedi! Ümraniyespor ile Çorum FK yenişemedi! 21:53
Daha Eski
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 20:51
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 20:20
Man. City evinde farklı galip! Man. City evinde farklı galip! 20:01
Fatih Tekke'den Oulai sözleri! Fatih Tekke'den Oulai sözleri! 19:39
Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! 19:31
Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! 19:27