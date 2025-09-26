CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Pina’ya yakın takip

Pina’ya yakın takip

Karadeniz devinin Estoril'den 3 milyon euro'ya aldığı Wagner Pina kısa sürede performansı ile dikkat çekmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Pina’ya yakın takip

Karadeniz devinin Estoril'den 3 milyon euro'ya aldığı Wagner Pina kısa sürede performansı ile dikkat çekmişti. Piyasa değerini 5 milyon euro'ya kadar yükselten 22 yaşındaki sağ beki birçok kulüp takibe almış durumda. Birçok kulüp scout ekibinin, 1.80 boyundaki savunma oyuncusunu izlemek için önümüzdeki haftalarda maçlara gelmesi bekleniyor. Pina şu an Trabzonspor'da hem ikili mücadele kazanma hem de top kazanma istatistiklerinde üst sıralarda yer alıyor.

