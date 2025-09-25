CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Avrupa'ya dönmem gerekiyordu

Avrupa’ya dönmem gerekiyordu

Sevilla'ya kiralanan ve şu ana kadar 3 maçta 199 dakika şans bulan Mendy, Trabzonspor'da çok iyi iki sezon geçirdiğini söyledi. 25 yaşındaki ön libero, "Ben Trabzon'da iki sezon geçirdim ve orada çok mutluydum. Ama rotamı Avrupa'ya çevirmem gerekiyordu. La Liga gibi liglerde kendimi kanıtlamak istiyordum. Bu nedenle Sevilla'yı tercih ettim" ifadesini kullandı.

Avrupa’ya dönmem gerekiyordu
Sevilla'ya kiralanan ve şu ana kadar 3 maçta 199 dakika şans bulan Mendy, Trabzonspor'da çok iyi iki sezon geçirdiğini söyledi. 25 yaşındaki ön libero, "Ben Trabzon'da iki sezon geçirdim ve orada çok mutluydum. Ama rotamı Avrupa'ya çevirmem gerekiyordu. La Liga gibi liglerde kendimi kanıtlamak istiyordum. Bu nedenle Sevilla'yı tercih ettim" ifadesini kullandı.
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
