Onana yine manşetlerde

Ziraat Türkiye Kupası
Manchester United'dan kiralanan kaleci Andre Onana, Trabzonspor’da kendini buldu. İngiliz basını da Kamerunlu eldiveni manşetlere taşıdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Fenerbahçe derbisinde sekiz kurtarışla İngiltere'yi sallayan Onana, mest etmeyi sürdürüyor. 29 yaşındaki eldiven ikinci resmi maçında bu kez hücuma katkısıyla öne çıktı. Gaziantep FK karşısında Onuachu'ya gönderdiği uzan topla asist yapan tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor'un hücumda da etkili bir silahı olabileceğini kanıtladı. İngiliz medyası bu pozisyonu "Onana'nın United'daki günlerinden sonra unutulmaz bir an" olarak yorumladı. İngiltere'de sık sık performansıyla gündeme gelen Onana'nın Trabzonspor'daki özgüvenli ve istekli görüntüsü, basında dikkat çekici bulundu. Daily Mail, "Onana, Türkiye'de yeniden doğdu"; The Sun, "United için kabus olan kaleci, Trabzonspor için kahraman olmaya aday" yorumunu yaptı. Yahoo Sports UK de "Onana'nın yükselişi sürüyor; Trabzonspor, 1-1'lik beraberliği onun asistiyle yakaladı" dedi.

REKLAM - Türk Telekom
