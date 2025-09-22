Simon Banza resmen Al Jazira'da!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da gösterdiği performans ile beğeni toplayan Simon Banza'nın yeni adresi belli oldu. 29 yaşındaki santrfor, 10 milyon Euro karşılığında BAE Pro Ligi ekiplerinden Al Jazira'ya 3 yıllık imza attı.

Sezon sonunda bordo mavili kulübün dışında Beşiktaş da Kongolu oyuncunun bonservisi için takımı Braga ile temasa geçmiş fakat pazarlıklarda istenen sonuca varılamamasının ardından alternatiflere yönelmişlerdi.

Banza, Trabzonspor forması ile çıktığı 37 maçta 22 kez fileleri havalandırmış ve 7 kez gol getiren pası atmıştı.