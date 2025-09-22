CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Simon Banza resmen Al Jazira'da!

Simon Banza resmen Al Jazira'da!

Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve performansı ile kendine hayran bırakan Simon Banza, BAE Pro Ligi ekiplerinden Al Jazira'ya transfer oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 15:16 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 15:23
Simon Banza resmen Al Jazira'da!

Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da gösterdiği performans ile beğeni toplayan Simon Banza'nın yeni adresi belli oldu. 29 yaşındaki santrfor, 10 milyon Euro karşılığında BAE Pro Ligi ekiplerinden Al Jazira'ya 3 yıllık imza attı.

Sezon sonunda bordo mavili kulübün dışında Beşiktaş da Kongolu oyuncunun bonservisi için takımı Braga ile temasa geçmiş fakat pazarlıklarda istenen sonuca varılamamasının ardından alternatiflere yönelmişlerdi.

Banza, Trabzonspor forması ile çıktığı 37 maçta 22 kez fileleri havalandırmış ve 7 kez gol getiren pası atmıştı.

