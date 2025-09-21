Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1'lik G.Antep maçı sonrasında şunları söyledi: "Oyuncu performansları istediğimin çok altında kaldı. İkinci yarının belli bölümünde istek arzu vardı ama oyunun kontrolü elimizde değildi. Son bölümde kaos futbolu vardı. Bu da hoşuma gitmeye bir şey. Kaybedilen iki puan var. Üzüldüm. Ama inadına devam. Kolay bir süreçten gelmedik. Son üç haftada 7 puan kayıp. Bize yakışan durum değil. Toparlanmalıyız. Galip gelebilirdik ama son bölümde geçişe bıraktık. Bu hoşuma gitmedi."

KRALLAR KARŞILAŞTI

Trabzonspor formasıyla daha önce gol krallığı yaşayan Fatih Tekke ile Burak Yılmaz, dün birbirlerine rakip oldu. Tekke, Trabzonspor'un, Yılmaz ise G.Antep'in başında sahaya çıktı. İki kralın düellosu beraberlikle sonuçlandı.