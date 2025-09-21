CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Arda Kardeşler’den skandal müdahale!

Arda Kardeşler’den skandal müdahale!

Maçın 65. dakikasında bordo-mavililerde Augusto yerde kaldı. Augusto topu yere koyarak hemen topu Vişça'ya topu gönderdi. Ancak hakem Arda Kardeşler bu sırada faulün yerinde kullanılmadığı gerekçesiyle oyunu durdurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Kardeşler’den skandal müdahale!

Maçın 65. dakikasında bordo - mavililerde Augusto yerde kaldı. Augusto topu yere koyarak hemen topu Vişça'ya topu gönderdi. Ancak hakem Arda Kardeşler bu sırada faulün yerinde kullanılmadığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. Eğer hakem oyunu durdurmasaydı, Vişça direkt kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Faul yapılan yerle kullanılan yer arasında bir metre bile yoktu.

AHLAKSIZLIĞIN FOTOĞRAFI

Yönetim, Arda Kardeşler için açıklama yaptı. X hesabından yapılan açıklamada pozisyonun videosu yayınlanarak şu ifadeler kullanıldı: Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında TFF'nin harekete geçmeli, bu hakem bir daha görev almamalı.

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
DİĞER
Mustafa Çulcu'dan Arda Kardeşler için çarpıcı ifadeler! "Akıllara zarar, çağdaş futbolun içine eden karar..."
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Rafa Silva mumla aranıyor! Sergen Yalçın'dan yeni görev
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" 00:31
Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! 00:31
Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! 00:31
Daha Eski
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı 00:31
Ali Koç kongrede konuşturulmadı Ali Koç kongrede konuşturulmadı 00:31
Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! 00:31
Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı 00:31
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! 00:31
Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! 00:31