Arda Kardeşler’den skandal müdahale!

Maçın 65. dakikasında bordo - mavililerde Augusto yerde kaldı. Augusto topu yere koyarak hemen topu Vişça'ya topu gönderdi. Ancak hakem Arda Kardeşler bu sırada faulün yerinde kullanılmadığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. Eğer hakem oyunu durdurmasaydı, Vişça direkt kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Faul yapılan yerle kullanılan yer arasında bir metre bile yoktu.

AHLAKSIZLIĞIN FOTOĞRAFI

Yönetim, Arda Kardeşler için açıklama yaptı. X hesabından yapılan açıklamada pozisyonun videosu yayınlanarak şu ifadeler kullanıldı: Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında TFF'nin harekete geçmeli, bu hakem bir daha görev almamalı.