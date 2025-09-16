CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Adalet çağrısı: Artık yeter

Adalet çağrısı: Artık yeter

Divan Başkanı Mahmut Ören, MHK ve TFF'ye 'adalet' çağrısı yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Adalet çağrısı: Artık yeter

Divan Başkanı Mahmut Ören, MHK ve TFF'ye 'adalet' çağrısı yaptı: "Sahada kazanmak mümkün değil; yazıklar olsun. Onuachu tam olarak nasıl sıçramalı? Onuachu'nun, her açıdan tertemiz olan golünün VAR müdahalesiyle ve hakem oyunlarıyla iptal edilmesi, Türk futbolunda adaletin olmadığının en açık kanıtıdır. Masa başında faul üretilmesi kabul edilemez! MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Artık yeter! Tuzu kokutmayın, taraf tutmayın.

