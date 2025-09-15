CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto!

Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto!

Trabzonspor taraftarları, Trabzon'daki Türkiye Futbol Federasyonu binası önünde toplanarak protestoda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 21:26
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Trabzonspor mücadeleden 1-0 yenik ayrılmış, karşılaşmada VAR kontrolü sonrası geçersiz sayılan gol ile ilgili maç sonu sert tepki göstermişti.

Bordo mavili taraftarlar bu gelişme sonrası Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binasın önünde toplanarak bir protesto gerçekleştirdi.

TFF binası önünde bir açıklamada bulunan Trabzonspor taraftarları "Futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz" ifadeleriini kullandı.

İşte bordo mavili taraftarların o açıklaması:

"Türk futbolunda adalet kalmamış, hakem kararları artık oyunun önüne geçmiştir. Fenerbahçe karşısında yaşananlar, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin de nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini gözler önüne sermiştir. Bu noktada en büyük sorumluluk Merkez Hakem Kurulu'na aittir.

Biz taraftarlar olarak, futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hâle getirmiştir.

Unutulmamalıdır ki, bu sistemsizlik sadece Trabzonspor'un değil, tüm Türk futbolunun sorunudur.

Dün yaşananlar tesadüf değil, yıllardır biriken çarpıklıkların ve liyakatsizliğin sonucudur. Eğer hakemler sahada adalet dağıtamıyorsa, futbolun ruhundan söz etmek mümkün değildir.

Bugün TFF Başkanı koltuğunda oturan ve geçmişte Trabzonspor Başkanlığı yapmış olan İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sesleniyoruz:

Eğer gerçekten temiz futbolun yanındaysanız, yaşananlara seyirci kalmayın!

Futbolun geleceği için sorumluluk alın, bu çarpık düzeni değiştirmek adına adım atın.

Trabzonspor'un adalet mücadelesine sırt çeviren her anlayış, yarın Türk futboluna daha büyük zararlar verecektir.

Çağrımız nettir:

-MHK'nin bugünkü yapısı dağıtılmalı, liyakat ve şeffaflık esas alınarak yeniden yapılandırılmalıdır.

-Hakemlik müessesesi kişisel ilişkilerin değil, objektif kriterlerin belirlendiği bir sistemle yönetilmelidir.

-Türk futbolunun geleceği için hesap verilebilir bir düzen kurulmalıdır.

Biz Trabzonspor taraftarları olarak; haksızlıklara karşı susmayacağız, adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bordo-mavi renklere gönül veren milyonlar olarak, üzerimize düşeni yapıp kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

Türk futbolunu kaosa sürükleyen bu anlayışa karşı, adalet gelene kadar mücadelemiz sürecektir.

Bu arada hatırlatmakta fayda var;

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü!
DİĞER
Arda Güler, İspanyolların dilinden düşmüyor! Mbappe ile uyumu manşetlere taşındı...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jota Silva: Beşiktaş'ın ilgisini duyduğumda... Jota Silva: Beşiktaş'ın ilgisini duyduğumda... 21:05
Jota Silva'dan transfer itirafı! Jota Silva'dan transfer itirafı! 20:41
Samuel Umtiti'den emeklilik kararı! Samuel Umtiti'den emeklilik kararı! 20:19
G.Saray'ın Frankfurt mesaisi başladı! G.Saray'ın Frankfurt mesaisi başladı! 20:02
Ç. Rizespor - Gençlerbirliği | CANLI Ç. Rizespor - Gençlerbirliği | CANLI 19:14
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! 19:03
Daha Eski
Duplantis rekora doymuyor! Duplantis rekora doymuyor! 18:06
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik 16:20
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik 16:11
Osman Aşkın Bak: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz Osman Aşkın Bak: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz 16:05
Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam sözleri! Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam sözleri! 16:02
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! 15:59