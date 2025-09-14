CANLI SKOR ANA SAYFA
Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama

Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 21:42 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 21:53
Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok! Beşinci hafta yarışın dışına itildik! 3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık! Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı! İlk defa karşılaştığımız şey değil!

Bu benim ve ekibimle alakalı değil! Ülkede futbol oynanmıyor, kaos var! Fenerbahçe-Galatasaray... Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor! Bize zaten hiç müsaade edilmiyor!

