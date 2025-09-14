Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok! Beşinci hafta yarışın dışına itildik! 3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık! Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı! İlk defa karşılaştığımız şey değil!

Bu benim ve ekibimle alakalı değil! Ülkede futbol oynanmıyor, kaos var! Fenerbahçe-Galatasaray... Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor! Bize zaten hiç müsaade edilmiyor!