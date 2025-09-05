CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Benjamin Bouchouari'nin transferini resmen duyurdu!

Trabzonspor Benjamin Bouchouari'nin transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Benjamin Bouchouari'nin transferini resmen açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 17:36
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Benjamin Bouchouari'nin transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Benjamin Bouchouari'nin transferini resmen açıkladı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer!
F.Bahçe'ye Spalletti şoku!
DİĞER
Galatasaray’a 21’lik stoper! Sarı-kırmızılı takımdan sürpriz atak
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer!
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor transferi resmen duyurdu! Trabzonspor transferi resmen duyurdu! 17:29
Anadolu Efes'ten 50. yılına özel logo Anadolu Efes'ten 50. yılına özel logo 16:42
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! 16:31
Ergin Ataman'dan maç saati tepkisi! Ergin Ataman'dan maç saati tepkisi! 16:02
Formula 1'de sıradaki durak İtalya Formula 1'de sıradaki durak İtalya 15:49
Konyaspor ayrılığı açıkladı! Konyaspor ayrılığı açıkladı! 15:45
Daha Eski
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 15:34
12 Dev Adam İsveç maçı hazırlıklarını tamamladı 12 Dev Adam İsveç maçı hazırlıklarını tamamladı 15:23
Fırtına'da derbi hazırlıkları devam ediyor Fırtına'da derbi hazırlıkları devam ediyor 15:18
Osayi'den Mourinho itirafı! "Zor biri olabiliyor ama..." Osayi'den Mourinho itirafı! "Zor biri olabiliyor ama..." 14:49
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 14:03
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 14:02