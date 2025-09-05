Trabzonspor Benjamin Bouchouari'nin transferini resmen duyurdu!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Benjamin Bouchouari'nin transferini resmen açıkladı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

Yeni evine hoş geldin, 𝐵𝑒𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛 🇲🇦 pic.twitter.com/4V616uMBr1 — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 5, 2025