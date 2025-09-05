Trabzonspor Benjamin Bouchouari'nin transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Benjamin Bouchouari'nin transferini resmen açıkladı.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kamuoyuna Duyuru
Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.
Yeni evine hoş geldin, 𝐵𝑒𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛 🇲🇦 pic.twitter.com/4V616uMBr1— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 5, 2025
New Force 💪 𝐵𝑒𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐵𝑜𝑢𝑐ℎ𝑜𝑢𝑎𝑟𝑖 | #8 pic.twitter.com/aVoulW9jDC— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 5, 2025