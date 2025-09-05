CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onur duydum

Onur duydum

Bordo mavililerin yeni transferi Benjamin Bouchouari: Türkiye’deki büyük kulüplerden biri olan Trabzonspor’a geldiğim için çok mutluyum. Bu benim için bir onurdur.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Onur duydum

Fırtına'nın yeni transferi Benjamin Bouchouari, dün sabah şehre geldi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzon Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Faslı futbolcu, Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. "En çok merak edilen konu sakatlık durumu, geldikten sonra hemen antrenmanlara başlayabilecek mi?" sorusu üzerine Bouchouari, "Elbette, kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Tekrardan sahaya çıkmak için antrenmanlarıma başladım. Yakın zamanda da formuma kavuşacağım" dedi. Trabzonspor ile transfer görüşmelerinin en başından beri pozitif ilerlediğini anlatan genç oyuncu, "Türkiye'deki büyük kulüplerden biri olan Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Bu benim için bir onurdur. Burada bulunduğum için gurur duyuyorum" diye konuştu.

8 numarayı giyeceğim

Faslı oyuncu, 8 numaralı formayı giyeceğini vurgulayarak, "Takip ettiğim, büyük kulüplerin olduğu bir lig. Trabzonspor'u da takip ediyorum. Nasıl şekilde oynadıklarını biliyorum, bu da benim adaptasyonuma faydalı olacak" dedi.

Taraftar beni sevecek

Bouchouari, oyunculuk özelliklerine ilişkin ise "Ben genellikle arka tarafa sarkan özelliği olan bir oyuncuyum. Çok aktifimdir. Oyuncular ve taraftarlar beni çok sevecek" ifadelerini kullandı.

