CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Spor yazarları Trabzonspor-Samsunspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Trabzonspor-Samsunspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor-Samsunspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 09:04
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Trabzonspor-Samsunspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - ONUACHU VE ZUBKOV'U KENARA ALIRSAN...

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin liderliğinde müthiş lig başlangıcı ve art arda alınan galibiyetler, şehirde müthiş bir kenetlenmeye sahne olmuş. Dün Papara Park, şampiyonluk sezonunda gördüğümüz doluluk oranına ulaştı. Tribünler sadece dolmakla kalmadı, taraftarların desteği de olağanüstüydü. Maç boyunca hızlı oynayan, çok adamla rakip kaleye giden, çok sayıda gol pozisyonu üreten bir Trabzonspor izledik Samsunspor adına. Bordo-mavili formayı sırtına geçiren her futbolcunun sahadaki yürekli futbolu, tribünleri de coşturdu.

Spor yazarları Trabzonspor-Samsunspor maçını değerlendirdi

Futbolda atan ile tutanın iyi olursa sırtın yere gelmez. Dün Trabzonspor'un atanı Onuachu ve tutanı Uğurcan gerçekten olağanüstü bir futbol ortaya koydu. Onuachu'nun uçarak attığı kafa golünü defalarca izlesek doymayız! Bence sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti Paul Onuachu! Uğurcan Çakır ise Mouandilmadji'nin karşı karşıya iki gol pozisyonunda mucizevi iki kurtarış yaptı. PGS, Donnarumma'ya 40 milyon Euro istiyor. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın değeri ise 50 milyon Euro olmalı… Dün yine sahada ele avuca sığmayan kıvrak bir Olaigbe vardı. Ama Onuachu, takımı ayakta tutan isim oldu. Orta alana geldi, pas istasyonu oldu, savunmaya geldi golü önledi. Hava toplarını aldı. Top dağıttı. Oyunu yönlendirdi. Yürekli büyük dev adam Onuachu! Oyundan çıkınca galibiyet de güme gitti.

Spor yazarları Trabzonspor-Samsunspor maçını değerlendirdi

Samsunspor, Avrupa yorgunu olmasına rağmen, ilk yarının son bölümünde ve ikinci yarının son 20 dakikasında Trabzonspor kalesine çok yüklendi. Trabzonspor bu dakikalarda iyi savunma yaptı. Ama orta sahada oyunu kaybetti. Fatih Tekke'nin Ozan Tufan hamlesi orta alana bir ivme kazandıramadı. Uğurcan Çakır, Mouandilmadji'nin iki pozisyonunda kalesinde devleşti ama Fatih hoca, maç boyunca bu oyuncuya karşı bir önlem de alamadı. Nitekim, durdurulamayan Mouandilmadji 88'de beraberlik golünü attı.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Trabzonspor-Samsunspor maçını değerlendirdi

Tabi bunda skoru koruma telaşı içine girip, Zubkov ve Ounachu gibi iki silahını çıkaran Fatih Tekke'nin hatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fatih Tekke'nin bu değişikliklerinin ardından Samsunspor adeta topu ile tüfeği ile Trabzonspor kalesine yüklendi ve golü buldu. Trabzonspor rahatlıkla kazanabileceği maçı beraberlikle bitirdi. Fatih Tekke bu maçtan gerekli dersleri çıkaracaktır. Trabzonspor dünkü maçı orta sahası güçlü olmadığı için kazanamadı. İki sezondur orta alana lider bir oyuncu transferi yapılamadı. Acilen bu güzel ve umut vaat eden takıma Sosa, Hamsik veya Colman kalitesinde bir oyuncu transferi yapılmalı. Yoksa bu sezon da hayal kırıklıkları ile geçer…

Spor yazarları Trabzonspor-Samsunspor maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - KEYİF ALIYORLAR

Onauchu ile kaleci pozisyonunda temel bakış topla kimin oynadığı. Burada kaleci topa temas etmiş, Onauchu kendini takıyor atıyor. Verdiği penaltı yanlış. VAR müdahalesi ile iptal kararı doğru. Böyle bir maça bu hakemi atamak Trabzonspor ve Samsunspor'un sinir uçlarıyla oynamaktır. Oyuncuların iyi niyetli oluşu hakemin şansı oldu.

F.Bahçe maçı sonrası flaş tespit! "Taraftar ilk kez..."
Reklam
DİĞER
Ahmet Çakar'dan yıldız isimler için dikkat çeken sözler! Fenerbahçe'nin yeni transferleri için neler söylendi?
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
G.Saray'da kaleci çıkmazı! Rota Fransa'ya çevrildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe maçı sonrası flaş tespit! "Taraftar ilk kez..." F.Bahçe maçı sonrası flaş tespit! "Taraftar ilk kez..." 08:40
Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım 01:13
Fatih Tekke'den hakem tepkisi! Fatih Tekke'den hakem tepkisi! 01:13
Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! 01:13
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! 01:13
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 01:13
Daha Eski
Marco Asensio, Fenerbahçe'de! Marco Asensio, Fenerbahçe'de! 01:13
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! 01:13
Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:13
G.Saray'da ayrılık açıklandı! G.Saray'da ayrılık açıklandı! 01:13
Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! 01:13
Yeni transferler sahne aldı! Kanarya milli araya moralli gitti Yeni transferler sahne aldı! Kanarya milli araya moralli gitti 01:13