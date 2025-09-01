Fırtına tekledi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezona 3'te 3 yaparak harika bir başlangıç yapar Trabzonspor, Karadeniz derbisinde ilk kaybını yaşadı. Oynadığı tüm maçlardan 1-0'lık galibiyetlerle ayrılan bordo-mavililer, dün de öne geçeyi başardı. Ancak bu kez skoru korumayı başaramadı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın harika performansı da puan kaybının önüne geçemedi. Karşılaşmanın 16. dakikasında Zubkov'un sağdan harika ortasında Paul Onuachu ceza alanı içerisinde uçarak mükemmel vurdu. 4. haftadaki ikinci sayısını kaydetti.

UĞURCAN ÇAKIR DA YETMEDİ

Ardından baskısını sürdüren bordo-mavililer 37'de Augusto'nun şutunda direği geçemedi. İlk yarı bu skorla biterken 65'te Onuachu ile kazanılan penaltı VAR'dan döndü. İki net kurtarış yapan Uğurcan, 88'de Mouandilmadji'ye engel olamadı ve Karadeniz derbisi 1-1 sona erdi. Bu kez 1-0'lık skorunu koruyamayan Fırtına, 4 haftada 10 puana yükseldi. İki takım da ilk puan kayıplarını yaşadı.

Geçen sezonun son haftasından itibaren gol yemeyen Trabzonspor, 5 maç sonra topu filelerinden çıkardı.

Samsunspor, 1995-96 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de çıktığı ilk üç maçını da kaybetmedi. Karadeniz ekibi bu süreçte 2 galibiyet alırken dün de berabere kaldı.