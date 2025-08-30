Bennacer hamlesi

Trabzonspor, orta saha transferinde flaş bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavililer, Milan'dan 27 yaşındaki İsmael Bennacer için harekete geçti. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Fırtına'nın Cezayirli orta sahayı listesine aldığı belirtildi. Karadeniz devinin Milan'a resmi teklifte bulunduğu savunuldu. Geçtiğimiz sezonu Fransa'da Marsilya'da kiralık geçiren Bennacer'in Milan'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

MİLAN SICAK BAKIYOR

Orta sahada 6, 8 ve 10 numaralarda oynayabilen İsmael Bennacer, 2019'dan bu yana Milan'da yer alıyor. Geçen sezon Marsilya'ya devre arasında kiralık giden ve 12 maça çıkan Bennacer'in yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Bu sefer kiralık gitmek istemeyen ve kalıcı bir transfer olmasını talep eden deneyimli orta sahanın gelen teklifleri değerlendirdiği aktarıldı. Milan'ın da olumlu yaklaştığı aktarıldı.

MİLAN'DA ŞAMPİYON OLDU

Ismael Bennacer kariyerinde önemli başarılara imza attı. 2019'dan beri forma giydiği Milan'da Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası kazanan Bennacer, ülkesi Cezayir ile de Afrika Uluslar Kupası'nda zirveye çıktı.