CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Ada çıkarması! Orta sahaya sürpriz isim

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Ada çıkarması! Orta sahaya sürpriz isim

Trabzonspor, orta saha mevkiinde İngiltere Championship ekiplerinden Watford’dan Imran Louza’yı listesine ekledi. 8 ve 10 numara bölgesinde oynayan Faslı yıldız için harekete geçildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Ada çıkarması! Orta sahaya sürpriz isim

Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, orta sahaya takviye için İngiltere Championship ekibi Watford'un Faslı oyuncusu Imran Louza ile temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavili yönetim, 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerini yaparken ilk görüşmelerden beklenen sonuç çıkmadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Louza için yönetime olumlu rapor sundu. Merkez orta sahada görev yapan Louza'nın aynı zamanda defansif orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilmesi, teknik ekibin transfere ayrı bir önem vermesine neden oldu.

LOKOMOTİV MOSKOVA İSTİYOR

İngiliz kulübü Watford ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Imran Louza için Karadeniz devi temaslarını resmi aşamada devam ettirecek. Ancak şu anda Louza tarafından gelen geri dönüşler beklentilerin altında kaldı. Rusya'dan Lokomotiv Moskova kulübünün de Faslı orta saha Louza için devreye girmesi transferi zora soktu. Lokomotiv Moskova'nın deneyimli orta sahaya cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor yönetiminin, Imran Louza'ya yeni bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Imran Louza, orta sahada çok yönlü bir oyuncu profiline sahip. Defansif orta saha, merkez orta saha ve 10 numara olarak forvet arkasında da oynayabilen Faslı yıldız, sol ayağını çok iyi kullanıyor. 26 yaşındaki futbolcu duran toplarda da etkili bir görüntü çiziyor.

WATFORD'UN DEĞİŞİLMEZİ

Bordo-mavililerin gündeminde yer alan Imran Louza, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un değişilmez isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Orta sahada istikrarlı yapısıyla düzenli forma şansı bulan Louza, bu sezon 2 resmi maçta oynadı, 1 asist yaptı ve 208 dakika sahada kaldı.

Lammens transferinde büyük çekişme!
Wilfried Singo İstanbul'da!
DİĞER
Benfica - Fenerbahçe maçında Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak hareket! Attığı gol sonrası...
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Lage'dan flaş Kerem açıklaması!
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:47
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:46
Wilfried Singo İstanbul'da! Wilfried Singo İstanbul'da! 01:42
Lage'dan flaş Kerem açıklaması! Lage'dan flaş Kerem açıklaması! 01:41
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz 01:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:41
Daha Eski
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! 01:41
F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! 01:41
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 01:41
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 01:41
Kerem gol attı ama sevinmedi! Kerem gol attı ama sevinmedi! 01:41
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! 01:41