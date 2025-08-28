TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Ada çıkarması! Orta sahaya sürpriz isim

Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, orta sahaya takviye için İngiltere Championship ekibi Watford'un Faslı oyuncusu Imran Louza ile temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavili yönetim, 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerini yaparken ilk görüşmelerden beklenen sonuç çıkmadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Louza için yönetime olumlu rapor sundu. Merkez orta sahada görev yapan Louza'nın aynı zamanda defansif orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilmesi, teknik ekibin transfere ayrı bir önem vermesine neden oldu.

LOKOMOTİV MOSKOVA İSTİYOR

İngiliz kulübü Watford ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Imran Louza için Karadeniz devi temaslarını resmi aşamada devam ettirecek. Ancak şu anda Louza tarafından gelen geri dönüşler beklentilerin altında kaldı. Rusya'dan Lokomotiv Moskova kulübünün de Faslı orta saha Louza için devreye girmesi transferi zora soktu. Lokomotiv Moskova'nın deneyimli orta sahaya cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor yönetiminin, Imran Louza'ya yeni bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Imran Louza, orta sahada çok yönlü bir oyuncu profiline sahip. Defansif orta saha, merkez orta saha ve 10 numara olarak forvet arkasında da oynayabilen Faslı yıldız, sol ayağını çok iyi kullanıyor. 26 yaşındaki futbolcu duran toplarda da etkili bir görüntü çiziyor.

WATFORD'UN DEĞİŞİLMEZİ

Bordo-mavililerin gündeminde yer alan Imran Louza, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un değişilmez isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Orta sahada istikrarlı yapısıyla düzenli forma şansı bulan Louza, bu sezon 2 resmi maçta oynadı, 1 asist yaptı ve 208 dakika sahada kaldı.