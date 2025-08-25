Pellegrini takibi

Trabzonspor'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Bordomavililer için İtalya'dan flaş bir iddia dikkat çekti. Serie A ekiplerinden Roma'nın 29 yaşındaki orta sahası Lorenzo Pellegrini'nin Fırtına'nın listesinde olduğu iddia edildi. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Pellegrini'ye ilgileri doğruladığı belirtildi.

GASPERINI İLE GÖRÜŞME

2017'den beri Roma'da forma giyen ve kaptanlık yapan İtalyan orta saha için Trabzonspor'un dışında Avrupa'da bazı kulüplerin de takipte olduğu kaydedildi. Pellegrini'nin geleceğiyle alakalı net bir karar vermediği ifade edildi. Deneyimli orta sahanın, Roma'nın hocası Gasperini ile bir görüşme yaparak geleceğiyle ilgili karar alacağı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Transferde Trabzonspor'un gündeminde olan Lorenzo Pellegrini'nin İtalyan ekibi Roma ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek. Kontratı 1 sene sonra bitecek 29 yaşındaki orta saha için Roma'nın hamle yapmak istediği ve elden çıkarmaya çabaladığı aktarıldı.

WEST HAM ÇOK CİDDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Lorenzo Pellegrini ile yakından ilgileniyor. West Ham'ın Pellegrini ve Roma ile görüşmeler yaptığı kaydedildi. İtalyan orta saha için görüşmelerin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

ROMA'DAN AYRILACAK

Lorenzo Pellegrini için Roma'nın sportif direktörü Frederic Massara flaş bir açıklamada bulundu. 29 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılacağını vurgu yapan Massara, "Pellegrini takımdan ayrılacak. Ya şimdi bu yaz döneminde ya da ocak ayındaki dönemde ayrılacak. Pellegrini ile sözleşme yenilemeyeceğiz. Şu anda en makul çözüm elden çıkarmak, bonservissiz gitmesini istemeyiz" dedi.