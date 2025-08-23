Batagov’a dev takip

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fırtına'da kadronun önemli isimlerinden Ukraynalı savunmacı Arseniy Batagov, potansiyeli ve yeteneğiyle Avrupa'nın dev liglerinde takip ediliyor. Ukrayna basınında yer alan haberde, 23 yaşındaki stoperi Avrupa'dan birçok kulübün scoutlarının izlediği bildirildi. Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Sergei Rebrov'un da Batagov'u yakından takip ettiği belirtildi.