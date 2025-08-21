Pereyra iddiası

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Orta saha takviyesi planlayan Trabzonspor için flaş bir iddia göze çarptı. TYC Sports'ta yer alan haberde bordomavili kulübün Minnesota United'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joaquin Pereyra ile ilgilendiği kaydedildi. Fırtına'nın Arjantinli futbolcuya 9 milyon euro teklif sunduğu da iddia edildi. Pereyra'nın ABD kulübüyle kontratı 2027'te sona eriyor.