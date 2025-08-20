CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Renato Sanches sesleri!

Transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Trabzonspor, orta saha transferi doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirdiği Renato Sanches'de mutlu sona çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:16
Paris Saint-Germain'in Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches, kariyerine Türkiye'de devam etmeye hazırlanıyor. Benfica'da kiralık olarak forma giydiği geçen sezonu 21 maçla tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde PSG'ye dönse de kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden deneyimli orta saha, kendisine gelen iki teklifi değerlendirme aşamasındaydı. Panathinaikos ve Trabzonspor kiralama teklifiyle PSG'nin kapısını çaldı.

asporcom.tr editörü Yağız Demirtaş'ın L'Equipe'den derlediği haberine göre, oyuncu tercihini Trabzonspor'dan yana kullanacak.

Bordo-mavili ekibin, Sanches'in transferini kısa süre içinde resmileştirmesi bekleniyor.

İŞTE O HABER

