TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Renato Sanches sesleri!

Paris Saint-Germain'in Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches, kariyerine Türkiye'de devam etmeye hazırlanıyor. Benfica'da kiralık olarak forma giydiği geçen sezonu 21 maçla tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde PSG'ye dönse de kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden deneyimli orta saha, kendisine gelen iki teklifi değerlendirme aşamasındaydı. Panathinaikos ve Trabzonspor kiralama teklifiyle PSG'nin kapısını çaldı.

asporcom.tr editörü Yağız Demirtaş'ın L'Equipe'den derlediği haberine göre, oyuncu tercihini Trabzonspor'dan yana kullanacak.

Bordo-mavili ekibin, Sanches'in transferini kısa süre içinde resmileştirmesi bekleniyor.

