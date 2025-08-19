CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tek attı 3 aldı

Geçen hafta Kocaelispor’u Onuachu’nun golüyle mağlup eden Trabzonspor, dün de Kasımpaşa’yı Augusto ile yıktı. Fatih Tekke ile ilk deplasman galibiyetini de aldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Süper Lig'in ilk haftasında Onuachu'nun kafa golü ile Kocaelispor'u 1-0 yenen Trabzonspor dün Kasımpaşa deplasmanında da güldü: 1-0. İlk yarıda son derece vasat bir futbol sergileyen Karadeniz devi, ikinci devrede biraz daha hareketliydi. 65. dakikada giren Zubkov'un 75'te attığı şut direkten geri döndü. Dönün topu yeni transfer Felipe Augusto ağlara gönderdi. Kocaeli sınavında 13 dakika oynayan Brezilyalı dün ilk golünü atmış oldu. Bordo mavililer, Fatih Tekke ile ikide iki yaparak lige iyi başladı.

BU PERİYOTTA 58 GOL ATTI

İki takım arasında oynanan toplam 33 maçta Trabzonspor 15, Kasımpaşa ise 8 galibiyet elde etti. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi attığı 58 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında İstanbul'da oynanan 17 maçın 7'sinde bordo-mavililer galip gelirken, 4 maçta ise yenildi. 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Deplasmanda, Trabzonspor rakibine 29 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

21. GALİBİYET

Fırtına, bugüne kadar sezon başlangıçlarında oynadığı dış saha maçlarında dengeli bir performans sergiledi. Karadeniz devi, bugüne kadar deplasmanda oynadığı 52 maçta 21 galibiyet, 18 beraberlik aldı ve 13 mağlubiyet yaşadı. Attığı 62 gole karşılık ise kalesinde 41 gol gördü.

BANIYA 450 GÜN SONRA

Trabzonspor'un geçen sezon İtalyan ekibi Palermo'ya kiraladığı Rayyan Baniya, Kasımpaşa maçıyla birlikte yeniden kadroya döndü. Sezon başında takıma geri dönen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Baniya, Kasımpaşa maçıyla birlikte 450 gün sonra kulübede yer aldı.

NWAKAEME 3 AY YOK

Bordo-mavili takımda Kocaelispor maçında sakatlanan Nwakaeme'den kötü haber geldi. Mücadele öncesinde tecrübeli futbolcunun durumuyla ilgili konuşan teknik direktör Fatih Tekke, "Büyük ihtimalle 2-3 ay oynamayacak. Ona buradan geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

