Kasımpaşa-Trabzonspor maçı canlı | Trendyol Süper Lig CANLI

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavili ekip, İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet alarak 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Şota Arveladze yönetiminde sahaya çıkan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başladı.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Mortadha, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali Yavuz, Fall, Gueye

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Edin Visca, Augusto, Olaigbe, Onuachu

ŞOTA ARVELADZE, ESKİ TAKIMINA KARŞI 12. KEZ SAHADA

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.

Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR TARAFTARI TRİBÜNÜ DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-mavililer, maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti.

Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.