Kasımpaşa-Trabzonspor maçı canlı | Trendyol Süper Lig CANLI

Kasımpaşa-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavili ekip, İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet alarak 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Şota Arveladze yönetiminde sahaya çıkan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başladı.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Mortadha, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali Yavuz, Fall, Gueye
Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Edin Visca, Augusto, Olaigbe, Onuachu
ŞOTA ARVELADZE, ESKİ TAKIMINA KARŞI 12. KEZ SAHADA
Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.
Gürcü teknik adam, bugüne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
TRABZONSPOR TARAFTARI TRİBÜNÜ DOLDURDU
Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Bordo-mavililer, maçtan saatler önce Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti.
Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alırken maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.