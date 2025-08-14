CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 16:54 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 17:15
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Mustafa Eskihellaç: "Benim için Trabzon dünyanın en güzel şehri, Trabzonspor da dünyanın en güzel takımı."

"FATİH HOCA DA YAŞADI"

"Bizim memleketimiz zor, kabul edelim. Genç yaşta baskıyı yönetmek kolay değil. Dışarıdan geldiğimizde de işimiz kolaylaşmıyor ama bu süreç bizi daha da güçlendiriyor. Fatih hocam da benim yaşadığımın benzerini yaşadı, hem de daha büyüğünü."

"İNSAN SEVDİĞİNE KAVUŞUNCA..."

"Ailem burada, şehrim burası. Dünyanın en güzel şehrinde, dünyanın en güzel takımının formasını giymeyi çok istiyordum. İnsan sevdiğine kavuşunca, bütün azmiyle o kulüp için mücadele eder."

"NASİP OLUR MU BİLMİYORUM"

"Bu, çok kişiye nasip olur mu bilmiyorum. Önce Şenol Güneş, ardından Fatih Tekke… Kulübün efsane iki ismi. Başka kiminle çalışsam bu kadar mutlu olur muydum, bilmiyorum."

