Şahane Trabzon

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu galibiyetle açtı. Yeni transferleri Pina, Olaigbe, Onuachu ve Augusto'nun forma giydiği karşılaşmada ligin yeni ekibi Kocaelispor karşısında üstün oynayan Karadeniz devinin golünü 49. dakikada Onuachu attı. Oligbe ve Pina'nın çok iyi oynadığı karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri de Mustafa Eskihellaç'tı. Mustafa, Onuachu'nun golünün asistini yaptı. Trabzonspor, ligde oynadığı açılış maçlarının büyük bölümünü kazandı.

EVINDEKI 18. GALIBIYET

Bordo mavili takım, Trendyol Süper Lig tarihinde 52 sezondaki başlangıç maçlarında 32 galibiyet, 13 beraberlik alırken; 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz devi, ligde 27 kez açılış maçını dış sahada, 25 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 10 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordomavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet yaşadı.

AUGUSTO SON ANDA

Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Trabzonspor 3 eksik ile sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda 19 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan, 20 yaşındaki orta saha Cihan Çanak ve stoper Baniya, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken maç saatti durumu belli olacağı açıklanan yeni transfer Felipe Augusto ise kadroya dahil edildi.

OLAIGBE 6 GÜN SONRA

YENİ transfer Kazeem Olaigbe ve Wagner Pina, Kocaelispor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı ilk kez resmi bir karşılaşmada giydi. Karadeniz ekibinin ilk 11'inde Olaigbe, Pina ve Onuachu olmak üzere 3 yeni transfer görev yaptı. Olaigbe 6 gün önce Trabzon'a gelmiş ve geldikten bir gün sonra takımla birlikte ilk antrenmanına çıkmıştı.

SEKİN VE BÜLBÜL ANILDI

Trabzonspor maç öncesi sahaya siyah t-shirt üzerine basılı Fethi Sekin ve Eren Bülbül görsellerle çıktı. Şehadet yıldönümlerinde anılan Fethi Sekin ve Eren Bülbül anısına stadyumdan da anons yapıldı. Fırtına, 72 gün aradan sonra lig maçına çıktı. Bordo mavililer, geçen sezon ligi 30 Mayıs 2025'te Antalyaspor deplasmanında tamamlamıştı.