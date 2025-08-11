CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama...

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 00:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 00:06
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi. Paul Onuachu'nun golüyle lige galibiyet ile başlayan bordo mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK AMA..."

"Çok şükür kazandık. Bugün kazanmak bizim için en önemli hedefti. İlk yarıda sadece bir pas hatası ve Uğurcan'ın kurtarışı haricinde rakibimizin pozisyonu yoktu. İkinci yarıda baskımız kırıldığında istemediğimiz görüntüler oldu. Uzun top ve taç en kızdığım... Bizim gibi takımlar uzun top ve taçtan pozisyon vermemeli. Üstündük. Çok üstündük. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama daha iyi olmalıyız. Biz oynamayı becerebilen takımız."

Fırtına galibiyetle başladı!
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
Arda Güler'e yeni sezonun ilk müjdesi geldi! Xabi Alonso'dan Osasuna maçı kararı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak"
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif...
PSG'den Donnarumma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Robin van Persie: Tur şansımız %50 Robin van Persie: Tur şansımız %50 21:39
Fırtına galibiyetle başladı! Fırtına galibiyetle başladı! 21:23
Fatih Tekke'den transfer açıklaması! Fatih Tekke'den transfer açıklaması! 21:06
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 20:05
F.Bahçe'de zarar açıklandı! F.Bahçe'de zarar açıklandı! 19:58
F.Bahçe'de Feyenoord hazırlıkları tamam F.Bahçe'de Feyenoord hazırlıkları tamam 19:44
Daha Eski
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... 19:40
G.Saray transferi duyurdu! G.Saray transferi duyurdu! 19:20
PSG'den Donnarumma kararı! PSG'den Donnarumma kararı! 19:13
Kayserispor'lu Nazon İran yolcusu! Kayserispor'lu Nazon İran yolcusu! 16:41
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 16:37
Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! 16:01