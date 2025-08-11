Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi. Paul Onuachu'nun golüyle lige galibiyet ile başlayan bordo mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK AMA..."

"Çok şükür kazandık. Bugün kazanmak bizim için en önemli hedefti. İlk yarıda sadece bir pas hatası ve Uğurcan'ın kurtarışı haricinde rakibimizin pozisyonu yoktu. İkinci yarıda baskımız kırıldığında istemediğimiz görüntüler oldu. Uzun top ve taç en kızdığım... Bizim gibi takımlar uzun top ve taçtan pozisyon vermemeli. Üstündük. Çok üstündük. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama daha iyi olmalıyız. Biz oynamayı becerebilen takımız."