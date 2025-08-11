Trabzonspor 1-0 Kocaelispor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta, Trabzonspor-Kocaelispor karşılaşması ile sona erdi. Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, 16 yıl aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Kocaelispor'u Paul Onuachu'nun kafa golü ile (dk. 50) 1-0 mağlup etti.

Nijeryalı yıldızın golü ile birlikte bordo mavililer, Süper Lig'deki son 6 sezonda da ilk golü kafa vuruşu ile bulmuş oldu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Kocaelispor'un etkili hücumlarında fileleri başarıyla korudu ve taraftarlardan takdir topladı.

Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21:30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.