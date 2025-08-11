CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor 1-0 Kocaelispor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trabzonspor 1-0 Kocaelispor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig’de ilk haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor’u Paul Onuachu’nun golü ile 1-0 mağlup etti. İşte mücadelenin detayları… | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 23:32
Trabzonspor 1-0 Kocaelispor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta, Trabzonspor-Kocaelispor karşılaşması ile sona erdi. Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, 16 yıl aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Kocaelispor'u Paul Onuachu'nun kafa golü ile (dk. 50) 1-0 mağlup etti.

Nijeryalı yıldızın golü ile birlikte bordo mavililer, Süper Lig'deki son 6 sezonda da ilk golü kafa vuruşu ile bulmuş oldu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Kocaelispor'un etkili hücumlarında fileleri başarıyla korudu ve taraftarlardan takdir topladı.

Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21:30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.

