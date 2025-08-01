Trabzonspor Enis Destan'ın ayrılığını açıkladı!

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Trabzonspor, Enis Destan'ın Hull City'e transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavililerin resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Kulübümüzün 24 Ocak 2022 tarihinde renklerine bağladığı futbolcumuz Enis Destan, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmuştur.

Trabzonspor formasıyla gösterdiği gayret ve kulübümüze sunduğu katkılar için Enis Destan'a teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

İfadelerine yer verildi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Trabzonspor'un Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada ise,

"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin %50'si Kulübümüze ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Denildi.

Öte yandan Hull City'nin resmi web sitesinden yaptığı açıklamada ise milli futbolcunun 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı.