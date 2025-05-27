CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Parlayan yıldız: Pedro Malheiro

Parlayan yıldız: Pedro Malheiro

Süper Lig'in 37. haftasında Samsun ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un gollerini atan Pedro Malheiro, takımının parlayan oyuncusu oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parlayan yıldız: Pedro Malheiro

Sezon başında Portekiz'in Boavista kulübünden 2 milyon euro'ya alınan 24 yaşındaki sağ bek, istikrarı ile dikkati çekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi. Ligde bu sezon başarılı bir grafik sergileyemeyen Fırtına, Malheiro ilk sezonunda gösterdiği performansla beğeni kazanmayı başardı.

BANZA'DAN SONRA EN GOLCÜ

Portekizli oyuncu, bu sezon gol krallığı yarışında ön sıralarda yer alan Simon Banza'dan sonra takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Malheiro, 19 golü bulunan Banza'nın ardından savunma oyuncusu olmasına karşın 6 gol ile ikinci sırada yer alıyor. Portekizli oyuncu, 5 de asistle skor katkısı yaptı. Portekizli oyuncuyu 5'er gol ile Cham ve Zubkov takip ediyor.

FİLELERİ SARSTIĞI MAÇLARDA 7 PUAN

Malheiro, Trabzonspor'un sahasında Bodrum FK'yı 1-0 yendiği karşılaşmada takımının tek golünü atarken, Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada "hat trick" yaptı, son olarak da Samsunspor maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Trabzonspor, bu periyotta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

EN İSTİKRARLI OYUNCULARDAN

Malheiro, Süper Lig'de 32 maçta 2 bin 833 dakika görev yaparak, Karadeniz devinde en fazla süre alan yeni transfer oldu. Portekizli sağ bek, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen isimler arasında ise en fazla süre alan ikinci oyuncu durumunda. Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde 32 maçta 2 bin 880 dakika görev yaparken, Malheiro bu oyuncunun hemen gerisinde yer alıyor.

Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...
G.Saray'ın yeni kalecisini duyurdular!
DİĞER
Mahir ve Canfeza nikah tazeliyor!
Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi!
Mourinho ve Branco'dan transfer zirvesi! İlk sırada o isim var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! 01:10
Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! 01:10
Kanarya deplasmanda büyük şok! Kanarya deplasmanda büyük şok! 01:10
Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! 01:10
G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! 01:10
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! 01:10
Daha Eski
Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! 01:10
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! 01:09
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 01:09
F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! 01:09
Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi 01:09
G.Saray'dan genç golcüye kanca! G.Saray'dan genç golcüye kanca! 01:09