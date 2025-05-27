Parlayan yıldız: Pedro Malheiro

Sezon başında Portekiz'in Boavista kulübünden 2 milyon euro'ya alınan 24 yaşındaki sağ bek, istikrarı ile dikkati çekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi. Ligde bu sezon başarılı bir grafik sergileyemeyen Fırtına, Malheiro ilk sezonunda gösterdiği performansla beğeni kazanmayı başardı.

BANZA'DAN SONRA EN GOLCÜ

Portekizli oyuncu, bu sezon gol krallığı yarışında ön sıralarda yer alan Simon Banza'dan sonra takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Malheiro, 19 golü bulunan Banza'nın ardından savunma oyuncusu olmasına karşın 6 gol ile ikinci sırada yer alıyor. Portekizli oyuncu, 5 de asistle skor katkısı yaptı. Portekizli oyuncuyu 5'er gol ile Cham ve Zubkov takip ediyor.

FİLELERİ SARSTIĞI MAÇLARDA 7 PUAN

Malheiro, Trabzonspor'un sahasında Bodrum FK'yı 1-0 yendiği karşılaşmada takımının tek golünü atarken, Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada "hat trick" yaptı, son olarak da Samsunspor maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Trabzonspor, bu periyotta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

EN İSTİKRARLI OYUNCULARDAN

Malheiro, Süper Lig'de 32 maçta 2 bin 833 dakika görev yaparak, Karadeniz devinde en fazla süre alan yeni transfer oldu. Portekizli sağ bek, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen isimler arasında ise en fazla süre alan ikinci oyuncu durumunda. Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde 32 maçta 2 bin 880 dakika görev yaparken, Malheiro bu oyuncunun hemen gerisinde yer alıyor.