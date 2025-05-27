CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gülmeyi unuttu

Gülmeyi unuttu

Son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavili takım sahasındaki son maçında Samsunspor ile berabere kaldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gülmeyi unuttu

Süper Lig'in 37'nci haftasında Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor puanını 48'e çıkartarak haftayı 7'nci sırada tamamladı. Son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo- mavililer sahasındaki son maçında taraftarlarına galibiyet hediye edemedi. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a kaybeden Fırtına geçtiğimiz hafta Bodrum karşısında aldığı beraberlikle de Avrupa defterini kapatmıştı.

VEDA MUTLU ETMEDİ

Trabzon'da yerel gazeteler bordo mavili takımın Samsun maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı: Günebakış: Trabzon gülmeyi unuttu, Taka: Veda mutlu etmedi, Ekspres: Bu şehir bunu hak etmiyor, Sonnokta: Fırtına sonunu getiremedi.

5 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Bordo mavililer, ligde bu sezonki son iç saha maçında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz devi, bu sezon Papara Park Stadı'nda oynadığı 18 maçta 35 puan elde ederek son 5 sezonun en düşük iç saha puanını toplamış oldu.

40 PUAN TOPLAMIŞTI

Trabzonspor, evinde oynadığı maçlarda 2019-20 sezonunda 32, 2020-21'de 36, şampiyon olduğu 2021-22'de 43, 2022-23'te 40, geçen yıl 37 bu yıl ise 35 puan topladı. Fırtına, deplasmanda ise bu yıl sadece 13 puan elde edebildi.

EVİNDE 4. SIRADA

Fırtına, sahasında 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 22 gol yedi. Evinde 35 puan toplayan bordo-mavililer Süper Lig'in 37'nci haftası itibariyle iç saha sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 4 yıldız! Seçim öncesi transfer taarruzu...
Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi!
Mourinho ve Branco'dan transfer zirvesi! İlk sırada o isim var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! 01:10
Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! 01:10
Kanarya deplasmanda büyük şok! Kanarya deplasmanda büyük şok! 01:10
Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! 01:10
G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! 01:10
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! 01:10
Daha Eski
Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! 01:10
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! 01:09
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 01:09
F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! 01:09
Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi 01:09
G.Saray'dan genç golcüye kanca! G.Saray'dan genç golcüye kanca! 01:09