Süper Lig'in 37'nci haftasında Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor puanını 48'e çıkartarak haftayı 7'nci sırada tamamladı. Son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo- mavililer sahasındaki son maçında taraftarlarına galibiyet hediye edemedi. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a kaybeden Fırtına geçtiğimiz hafta Bodrum karşısında aldığı beraberlikle de Avrupa defterini kapatmıştı.

VEDA MUTLU ETMEDİ

Trabzon'da yerel gazeteler bordo mavili takımın Samsun maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı: Günebakış: Trabzon gülmeyi unuttu, Taka: Veda mutlu etmedi, Ekspres: Bu şehir bunu hak etmiyor, Sonnokta: Fırtına sonunu getiremedi.

5 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Bordo mavililer, ligde bu sezonki son iç saha maçında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz devi, bu sezon Papara Park Stadı'nda oynadığı 18 maçta 35 puan elde ederek son 5 sezonun en düşük iç saha puanını toplamış oldu.

40 PUAN TOPLAMIŞTI

Trabzonspor, evinde oynadığı maçlarda 2019-20 sezonunda 32, 2020-21'de 36, şampiyon olduğu 2021-22'de 43, 2022-23'te 40, geçen yıl 37 bu yıl ise 35 puan topladı. Fırtına, deplasmanda ise bu yıl sadece 13 puan elde edebildi.

EVİNDE 4. SIRADA

Fırtına, sahasında 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 22 gol yedi. Evinde 35 puan toplayan bordo-mavililer Süper Lig'in 37'nci haftası itibariyle iç saha sıralamasında 4. sırada yer aldı.