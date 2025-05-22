Doğan'dam tarihi adımlar

Başkanı Ertuğrul Doğan, adını kulübün tarihine altın harflerle yazdırmak üzere. 2018'de kulüpte göreve başlayan, şampiyonluk döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Doğan, 26 Mart 2023'te başkanlık koltuğuna oturdu. Göreve geldikten sonra sportif anlamda bir başarı sağlayamayan, hayal kırıklığı oluşturan Doğan, kulübün ekonomisi anlamında ise tarihi adımlar atıyor. Başkan yardımcısıyken kulübe birçok kez kasa kolaylığı sağlayan, her sıkışıklıkta elini hemen cebine atan Doğan, başkan seçildikten sonra ekonomik anlamda devrim denecek işleri başardı. Başkan, 8 Ağustos 2023'te ilk bombasını patlattı. Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

GELIR SAĞLAMADA REKOR KIRDI

Bordo mavililer bu anlaşmadan yıllık ortalama 300 milyon TL, toplamda da 1.5 milyar TL gibi bir rakamı kasasına koydu. Bu rakam tarihe geçti. Bu anlaşmayla Trabzonspor, 4 büyük arasında stat isim sponsorluğundan en çok kazanan kulüp oldu. Ardından daha büyük bir başarı geldi. 4 büyük takım, 2020 yılında Bankalar Birliği ile 10 yıllık anlaşma yapmıştı. Önce Galatasaray bu anlaşmadan çıkmak için harekete geçti. Ancak Bankalar Birliği'nden çıkmayı başaran da Başkan Ertuğrul Doğan'ın önderliğinde Trabzonspor oldu. Başkan Doğan bu adımla da tarihe geçti. Fırtına son 1.5 yılda bankalara faizlerle 2.1 milyar TL ödeme yaptı. Bu adım ekonomik bağımsızlık anlamında hayati önemdeydi ve bu gerçekleşmiş oldu.

BÜYÜK BIR FAİZ YÜKÜNÜ BİTİRDİ

Bankalar Birliği'nden çıkan Fırtına yıllık 700 milyon TL, toplamda 4 milyar TL faiz yükünden kurtuldu. Ayrıca İstanbul'daki Kartal arazisinin 30 yıllık nitelikli irtifak hakkı geçen ay itibarıyla Trabzonspor'a verilmişti. Doğan bunu da başardı ve burada yapılacak olan alışveriş merkezinden 4 milyar TL gelir bekleniyor. Ayrıca Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yanındaki 42 dönümlük arazi, Akyazı'daki 170 dönümlük ve stadın karşısındaki 105 dönümlük arazi kulübe kazandırıldı. Buralardan çok ciddi gelirler bekleniyor. Kulübün kasasına 9 milyar TL'lik gelir sağlayan ve bunun 8 milyar TL'sini karşılıksız bulan Başkan Doğan, hayali olan borçsuz bir Trabzonspor için artık geri sayıma geçti

Birçok arazi kazandırdı...

Türkiye'deki en yüksek stat sponsorluk anlaşmasını yaptı.

Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu.

Kartal arazisini 30 yıllığına yeniden bordo-mavili kulübe kazandırdı. Emlak Konut ile anlaşma sağlandı. Yapılacak projeden yıllık 12-15 milyon euro gelir bekleniyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulübe ait arazi 16 dönümdü. Başkan Doğan, tesislerin yanında bulunan 42 dönümlük araziyi kazandırdı.

Yaklaşık 10 yıldır stat kulübe ait değildi. Artık stadyum Trabzonspor'a ait. Stattaki mağazalardan elde edilecek gelirler bordo mavililerin kasasına girecek.

Stadın yanında 105 dönümlük arazi kazandırıldı. Burada da 15-20 milyon euro'luk bir gelir kalemi bekleniyor. Bu proje için de görüşmeler devam ediyor.

Akyazı'da 170 dönümlük bir arazi kulübe kazandırıldı. Emlak Konut'la nlaşma yapıldı. Yıllık 10-12 milyon euro'luk kiralama teklifleri var ve görüşülüyor. l 9 MILYAR TL'lik gelir sağladı, hem de bunun 8 milyar TL'si karşılıksız.

Hemen her fırsatta kasa kolaylığı sağladı, elini anında cebine attı.

Hayali olan 'Borçsuz Trabzonspor'u gerçekleştirmek için geri sayıma geçti.

Vergi borçlarının yapılanması için planlama yapıldı. Kısa sürede bitecek.

Doğan'ın sermaye artırımı operasyonu

Geçmiş yıllardan kalan 6.4 milyar TL zarar, mevcut sermayeden mahsup edilerek silindi. l AYNI anda yapılan 6.4 milyar TL'lik bedelli sermaye artırımıyla sermaye tekrar 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

Kulübün büyüme hedeflerine paralel olarak kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL'den 37.5 milyar TL'ye yükseltildi.

A Grubu hisselerdeki özel hakların korunması amacıyla yatırımcılara hisselerini kulübe devretme hakkı tanındı. Bu öneri, SPK tarafından da onaylandı.

Neler değişecek?

Kulübün sermayesi yeniden 7.5 milyar TL olacak.

Bilanço açığı kapanacak, teknik iflas süreci son bulacak.

Vergi borçları ödenecek, kamusal yükümlülüklerde temiz bir sayfa açılacak.

Banka borçlarının ardından bu kez faiz yükü de sıfırlanacak.

Kulüb, yıllık 1.5 milyar TL'nin üzerinde faiz giderinden tasarruf edecek.

Sıra artık sportif başarıda

Şampiyonluk sezonunda başkan yardımcısı olan Ertuğrul Doğan, tarihi ekonomik adımlara rağmen şu ana kadar kupa kazanamadı. Her fırsatta, "Transferler ekonomiye bağlı. Ben bulduğum paranın yüzde 10'unu bile harcamadım. Yoksa hepsini harcamayı da bilirdim" diyen Doğan, kulübün ekonomik bağımsızlığı sonrası iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. En az 6 nokta transfer yapacak olan Doğan, şampiyonluk mücadelesi vermeyi planlıyor. Ekonomik adımlardan sonra sıra artık sportif başarılara gelmiş durumda.