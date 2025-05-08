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Haberler Trabzonspor Çakır niye Rize’de konakladı?

Çakır niye Rize’de konakladı?

“F.Bahçe maçımızın hakemi Oğuzhan Çakır, Trabzon’da kalıyordu. Bir telefon geldi ardından apar topar Rize’ye geçti ve orada konakladı. Ben kimin aradığını biliyorum”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Çakır niye Rize’de konakladı?

Başkan Doğan, geçtiğimiz kasımda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görevli hakem Oğuzhan Çakır hakkında bir açıklama yaptı. Doğan, "Her kulüp bu işten muzdarip. Anadolu takımlarının da haklarını savunmaya çalışıyoruz. Tek başına Trabzonspor'un başarabileceği bir iş değil. Zaman zaman anlattık, anlattıkça ceza yedik. Bu yapının komple değişmesi gerekiyor. Bu MHK ile bu iş olmaz. Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçı mesela... Fenerbahçe ile bir derdimiz yok. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, Trabzon'da konaklıyordu. Bir telefon geliyor ve apar topar Rize'ye gidip orada konaklıyor. Ben kimin aradığını ve nereye gittiğini biliyorum. O maçın hakemi hangi psikolojiyle maça çıkıyor. Maçın başında saçma sapan iptal edilen bir gol var... Etkilenip mi iptal edildi? Çok konu var böyle" dedi.

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