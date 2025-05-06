Aklı kupada

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında bir puan çıkardı: 1-1. Bu sezon Süper Lig yarışından erken kopan Karadeniz devi, Fatih Tekke geldikten sonra tırmanışa geçti. Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet alan Fırtına'nın tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Ezeli rakibi Galatasaray ile önce cumartesi günü ligde, çarşamba günü de kupa finalinde karşılaşacak.

BANZA OFSAYTA TAKILDI

Tüm okların 'Türkiye Kupası'nı gösterdiği Trabzonspor, Kasımpaşa maçının ilk yarısında yokları oynadı. 18. dakikada Batagov'un kendi kalesine attığı golle geriye düşen bordo mavililer, ilk yarıda pek varlık gösteremedi. İkinci devrenin hemen başında maçtaki ilk isabetli şutunda Sikan ile eşitliği sağlayan Fırtına, 90. dakikada Banza ile öne geçse de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

TAHA SİFTAHI

Fırtına'nın kalesini dün Muhammet Taha Tepe korudu. Süper Lig'de bu sezon ilk kez görev yapan 24 yaşındaki eldiven zaman zaman iyi kurtarışlara imza attı. Bazen de hatalı çıkışları ile dikkat çekti.

10. KEZ BERABERLİK

Bordo mavililer ile Kasımpaşa, 32. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında Trendyol Süper Lig'de oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

ÜSTÜNLÜK KURAMADI

Fırtına, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı karşılaşmalarda bariz bir üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 15 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 6 maç eşitlikle sonuçlanırken 4 karşılaşmayı da kaybetti.

SON 3 SENEDE PAŞA

İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstünlük sağladı. Son 3 sezonda oynanan 6 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken; 3 maç eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takım bu periyotta sadece bir kez galip gelebildi.

HEDEF KUPA

Lundstram: 3 puan istedik ama arka arkaya önemli maçlara çıkacağız. Benim de Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum.

SPOR-MÜZİK KARDEŞLİĞİ

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi. Güzel Sanatlar Lisesi "Sevgi ve kardeşlik için spor müzik el ele" diyerek müzik şenliği gerçekleştirdi.