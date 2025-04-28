TRABZONSPOR U19 MAÇI İZLE | Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın güçlü takımlarını yenen ve yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren Trabzonspor U19, daha önce iki defa şampiyonluk yaşayan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Mutlu sona ulaşarak kupayı müzeye götürmeyi hedefleyen temsilcimiz, tarihe geçmeyi amaçlıyor. Peki, Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Gençlik Ligi finalinde oynanacak Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor U19: Erol Can, Oğuzhan, Arda, Taha, Bican, Alihan, Salih, Boran, Ömer Faruk, Yiğit Kemal, Onuralp

Barcelona U19: Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba

TRABZONSPOR TARİHE GEÇTİ

UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalarak tarihe geçen Trabzonspor, kupayı da müzesine götürerek unutulmaz bir an yaşamak istiyor. Avrupa'nın önemli takımlarına karşı etkili performans gösteren temsilcimiz, finale kalan ilk Türk takımı olarak bir ilki başarmayı hedefliyor.

Daha önce iki defa şampiyonluk yaşayan Barcelona U19'a karşı hata yapmak istemeyen Trabzonspor U19, ikinci kez katıldığı turnuvada mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE

Colovray Spor Merkezi'nde 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi. UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu.

LİG ŞAMPİYONLARI YOLUNDAN

Turnuvanın son 2 sezonunda mutlu sona ulaşan Olympiakos ve AZ Alkmaar, Trabzonspor'un geldiği Lig Şampiyonları Yolunu takip ederek şampiyonluğa imza attı. Son sezonun şampiyonu Yunanistan temsilcisi Olympiakos ve 2022-2023 sezonu şampiyonu AZ Alkmaar, Trabzonspor gibi Lig Şampiyonları Yolundan finale kadar gelip kupayı kazandı.

Bu sezon ise Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, aynı yolu izleyerek finale kalma başarısı gösterdi.

4 MAÇTA 1 GOL

Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.

Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.

FİNAL YOLU

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi. Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

BARCELONA'DA HEDEF 3. ŞAMPİYONLUK

Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon oldu. İspanya temsilcisi, organizasyonun düzenlenmeye başladığı 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

2024-2025 sezonunda Trabzonspor U19'a karşı oynayacağı final maçında da kazanan taraf olmayı amaçlayan Barcelona U19, kupayı 3. defa müzesine götürmeyi hedefliyor.

İlk kez final müsabakasına çıkacak Trabzonspor ise daha önce iki kez final oynamış ve finallerde gol yememiş aynı renklerdeki rakibini yenerek bir ilke daha imza atmaya çalışacak.