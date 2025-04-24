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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem sözleri!

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem sözleri!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 23:57
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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri kupa yarı finali sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum.

Federasyona yabancı hakem talebini ilettiklerini ifade eden Doğan, "Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü.

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