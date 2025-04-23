CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a yeni Hamsik: Josh Brownhill!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a yeni Hamsik: Josh Brownhill!

Trabzonspor, hem yaz döneminde hem de ara transfer döneminde istediği Josh Brownhill için yeniden devreye girdi. Yönetim, Burnley ile sözleşmesi bitecek olan yetenekli oyuncu için bu kez elini çabuk tutma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor spor haberleri (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a yeni Hamsik: Josh Brownhill!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki sezon kadrosu için kollarını şimdiden sıvamış durumda. Marek Hamsik'ten sonra orta sahadaki problemi bir türlü çözemeyen bordo mavililer, bu bölgeye mutlaka transfer istiyor ve yine tanıdık bir isme yönelmiş durumda: Josh Brownhill. Karadeniz devi, hem yaz döneminde hem de devre arasında ısrarla hamle yaptığı ama alamadığı 29 yaşındaki orta sahadan vazgeçmiş değil. 19 gole direkt katkı yaparak kariyer sezonuna imza atan İngiliz futbolcu için bu kez şartlar daha elverişli. Çünkü 1.79 boyundaki futbolcunun Championship ekibi Burnley ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

FATIH TEKKE DE ONAYLADI

Yönetimin 8 numara arayışında liste başı isimlerden olan Brownhill, bu sezon toplam 41 maçta forma giyerken 14 gol ve 5 asistle 19 gole doğrudan katkı yaptı. İstikrarı ile dikkat çeken İngiliz orta saha toplam 3 bin 356 dakika sahada kalarak takımının vazgeçilmezlerinden oldu. Tecrübeli futbolcu, son oynanan Watford maçında da attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Hem 6 hem de 8 numara mevkilerinde oynayabilen Brownhill, çift yönlü oyun stiliyle öne çıkıyor. Fatih Tekke'nin onay verdiği başarılı futbolcu için yönetimin elini çabuk tutma kararı aldığı ve yakın bir zamanda temasların başlayacağı dile getirildi.

MANU'DA YETİŞTİ

Josh Brownhill kariyerine Manchester United altyapısında başladı. 2012'de Alex Ferguson'un ManU'daki son döneminde altyapıda bulunan Brownhill, daha sonra Preston'a transfer olmuştu. Şu anda market değeri 13 milyon euro.

TAM BİR LİDER

Fırtına'da gündeme gelen Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Burnley'nin takım kaptanı olan İngiliz orta saha, taraftarlar tarafından da çok sevilen bir isim.

Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi!
F.Bahçe'den Mourinho için flaş karar!
DİĞER
Osman Bey ve Bala Hatun'un evlat sınavı! Halime ölüyor mu?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan sokakları karıştıran CHP'ye sert tepki: Sorumsuz davranıyorlar
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
F.Bahçe'de En Nesyri krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! 01:15
Okan Buruk: Benim için en değerlisi… Okan Buruk: Benim için en değerlisi… 01:14
İlk finalist G.Saray! İlk finalist G.Saray! 01:14
İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri! İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri! 01:14
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 01:14
Abdülkerim: Tepkileri anlamıyorum Abdülkerim: Tepkileri anlamıyorum 01:14
Daha Eski
F.Bahçe Beko seride öne geçti! F.Bahçe Beko seride öne geçti! 01:14
Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! 01:14
Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması! Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması! 01:14
F.Bahçe'de En Nesyri krizi! F.Bahçe'de En Nesyri krizi! 01:14
F.Bahçe'den Dzeko kararı! F.Bahçe'den Dzeko kararı! 01:14
G.Saray'a Xhaka şoku! G.Saray'a Xhaka şoku! 01:14