TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a yeni Hamsik: Josh Brownhill!

Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki sezon kadrosu için kollarını şimdiden sıvamış durumda. Marek Hamsik'ten sonra orta sahadaki problemi bir türlü çözemeyen bordo mavililer, bu bölgeye mutlaka transfer istiyor ve yine tanıdık bir isme yönelmiş durumda: Josh Brownhill. Karadeniz devi, hem yaz döneminde hem de devre arasında ısrarla hamle yaptığı ama alamadığı 29 yaşındaki orta sahadan vazgeçmiş değil. 19 gole direkt katkı yaparak kariyer sezonuna imza atan İngiliz futbolcu için bu kez şartlar daha elverişli. Çünkü 1.79 boyundaki futbolcunun Championship ekibi Burnley ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

FATIH TEKKE DE ONAYLADI

Yönetimin 8 numara arayışında liste başı isimlerden olan Brownhill, bu sezon toplam 41 maçta forma giyerken 14 gol ve 5 asistle 19 gole doğrudan katkı yaptı. İstikrarı ile dikkat çeken İngiliz orta saha toplam 3 bin 356 dakika sahada kalarak takımının vazgeçilmezlerinden oldu. Tecrübeli futbolcu, son oynanan Watford maçında da attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Hem 6 hem de 8 numara mevkilerinde oynayabilen Brownhill, çift yönlü oyun stiliyle öne çıkıyor. Fatih Tekke'nin onay verdiği başarılı futbolcu için yönetimin elini çabuk tutma kararı aldığı ve yakın bir zamanda temasların başlayacağı dile getirildi.

MANU'DA YETİŞTİ

Josh Brownhill kariyerine Manchester United altyapısında başladı. 2012'de Alex Ferguson'un ManU'daki son döneminde altyapıda bulunan Brownhill, daha sonra Preston'a transfer olmuştu. Şu anda market değeri 13 milyon euro.

TAM BİR LİDER

Fırtına'da gündeme gelen Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Burnley'nin takım kaptanı olan İngiliz orta saha, taraftarlar tarafından da çok sevilen bir isim.