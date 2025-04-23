Papara’da 34 gol attı

Fırtına, Papara Park'ta oynadığı 15 maçta 34 gol kaydederek maç başına 2.26 gol ortalaması yakaladı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki İstanbul ekibi, sahalarında 35'er gol atarken, Trabzonspor tam 34 golle onları yakından takip etti. Bordo-mavililerin attığı tüm goller takım oyuncularından gelirken, 12 farklı futbolcu gol sevinci yaşamayı başardı.

İÇERDE EN SKORER 3. TAKIM

Bordo mavili takım bu sezon iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Karadeniz devi, lig genelinin aksine evinde sergilediği başarılı performansla iç sahada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından en golcü 3. takım konumunda.

ANLAMLI HAREKET

Yönetim, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının verildiği tribünün, Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe ile oynayacakları maçta çocuk taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu. Çocuklar ücretsiz izleyecek.

DİVAN KARARINI VERDİ

Trabzonspor Disiplin Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda, Hakan Kulaçoğlu hakkında açılan kesin ihraç dosyasında takipsizlik kararı verdi. Karar, oy çokluğuyla alındı.