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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Çakır, Karaman’ı geçecek

Çakır, Karaman’ı geçecek

Uğurcan Çakır, yarınki Göztepe maçında sahaya çıkması halinde, bordo-mavili forma altında toplamda 285. maçına çıkacak ve Ünal Karaman’ı geride bırakacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Çakır, Karaman’ı geçecek

Kaptan Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırmak üzere. Şu anda Ünal Karaman ile birlikte 284 resmi maçla kulüp tarihinde en fazla forma giyen oyuncular listesinde 10. sırada yer alan 29 yaşındaki eldiven, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte bu basamakta tek başına yer alacak. Milli kaleci, 294 maçla 9. sırada bulunan Gökdeniz Karadeniz'e bir adım daha yaklaşacak. 2018-19'dan itibaren A takımın birinci kalecisi olan 1.91 boyundaki futbolcu, 336 gol yedi. 88 maçta ise kalesini gole kapattı.

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