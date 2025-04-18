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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Alexis Sanchez atağı! Güney Amerika kulüpleriyle rekabette

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Alexis Sanchez atağı! Güney Amerika kulüpleriyle rekabette

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Şilili yıldız Alexis Sanchez’in transferi için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 10:29
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Alexis Sanchez atağı! Güney Amerika kulüpleriyle rekabette

Sezon sonunda Udinese'den ayrılması beklenen Alexis Sanchez için Trabzonspor bir kez daha devreye girdi. Geçtiğimiz sezon Şilili yıldızı transfer etme girişimi İtalyan temsilcisi Udinese'nin araya girmesiyle sonuçsuz kalan bordo-mavililer, bu kez transfer yarışında hata yapmak istemiyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Karadeniz ekibi, Sanchez'i kadrosuna katabilmek için Güney Amerika'nın köklü kulüpleri River Plate ve Universidad de Chile ile rekabet halinde. Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli detay ise; Alexis'in Avrupa'da kalma ve Avrupa kupalarında mücadele etme isteğiyle, kulübün projelerinin örtüşmesi.

Bordo-mavililer tecrübeli futbolcu için iddialı bir sportif planın yanı sıra, oldukça cazip bir mali teklif de hazırlamış durumda.

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