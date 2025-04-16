İmkanı yok

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beyaz TV'ye konuştu. Doğan, özellikle son haftalarda Uğurcan Çakır'ın İstanbul takımları ile anılması ile ilgili iddialara yanıt verdi: "Uğurcan Çakır, hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz. Bundan diğer kulüp başkanlar da rahatsız. Ali Bey de aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi. Uğurcan bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var." Başkan Doğan, "Dursun Özbek, Uğurcan Çakır için 'İlgimiz yok' diye aradı mı?" sorusuna ise "Böyle bir görüşmemiz olmadı" cevabını verdi.

TRANSFERDE ROTAMIZ BELLİ

Doğan, ara transfer döneminde kadroya kattıkları oyuncular ve yeni sezon transfer planlaması için de şöyle konuştu: "Ukrayna'dan Zubkov ve Sikan'ı aldık. Bu bölgeden gelen oyuncuların bize daha faydalı olacağını düşünüyoruz ve yeni dönemde de bu yönde ilerleyeceğiz. Zubkov önemli bir karakter. Geldiği yerde de öyleydi. Onun dışında Mustafa Eskihellaç da çok önemli bir performans gösteriyor. Ben kendisini buradan tekrar kutluyorum. Sikan'ı henüz tam izlettiremedik ama onun da Türkiye'ye gelmiş en önemli yabancı oyunculardan biri olacağına inancımız tam. Yeni transferler için görüşmelere başladık. Fatih Tekke ile yeni bir sayfa açtık ve bu sene hedefimiz Türkiye Kupası."

BASKETBOL BİR SEVDA

"TRABZONSPOR'daki ilk yöneticilik hayatım basketbolda başlamıştı. Daha sonra kapandı. Gelirken camiamıza sözüm vardı ve bunu ilk fırsatta yerine getirdik. Yeniden 1. Lig'de bulunacağız. Yaklaşık 8 bin kişi vardı final maçında. Bizim insanımız heyecanı sevdiği için basketbol da çok renkli geliyor. İnşallah önümüzdeki yıl lige renk katan bir Trabzonspor olacak."

U19 CİDDİ MESAJ VERİYOR

U19 takımının başarısına değinen Doğan, "U19'daki gençlerimiz çok iyi mücadele veriyor. Geldiğimiz günden beri alt yapı için çok önemli hamleler yaptık. Bunun meyvesini geçen yıl da aldık. U19 çok ciddi mesaj veriyor. Hepsini tek tek kutluyorum. İnşallah İsviçre'deki maçta birlikte olacağız tekrar. Çok önemli bir vizyon çizdiler. Seyirci rekoru kırıldı. UEFA günlerce bizden bahsetti. Hala bahsediyorlar" ifadelerini kullandı.

HERKES KENDİ MAÇINA BAKSIN

Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü'nün, "Galatasaray hangi maçlarda puan kaybeder?" sorusuna "Trabzonspor maçları zor. Samsun maçında nasıl futbol oynandığını hepimiz gördük" cevabını vermesi ile ilgili de konuşan Doğan, "Herkesin kendi maçına bakmasında fayda var. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Galatasaray derbisine de bunun için çıkacak, sonucunu göreceğiz" diye konuştu.

BORÇLARDAN KURTULACAĞIZ

"SPK ile alakalı bir işlemimiz var. Bu işlemler uygun bulunursa biz vergi yükünden ve diğer borçların da büyük kısmından kurtulmuş olacağız. Çok ciddi yatırım planlamalarımız var, çok önemli gayrimenkul projelerimiz var. Ben önümüzdeki haftadan sonra toplantı yapıp bunları tek tek anlatacağım. Bu toplantıda 29 yıldır kendi bünyesinde bir arazi katamayan Trabzonspor'un 2 yılda neler kattığını tek tek anlatacağız."

SİSTEMDE KALECİNİN EVRİMİ

FATIH Tekke'nin oyun anlayışında kaleci yalnızca "kurtaran" değil, aynı zamanda "başlatan" bir role sahip. Bu anlayışın en önemli aktörü ise Uğurcan Çakır. Eskiden çizgide refleksleriyle öne çıkan milli kaleci, şimdi pas oyununda da en az bir stoper kadar etkili. Öyle ki önce Konyaspor'dan Recep Uçar, ardından ise Rizespor'dan İlhan Palut, "Uğurcan arkadan yaptığı oyun kurma becerisi ve yaptığı isabetli paslarla bizim oyun planımızı bozdu" açıklamalarıyla milli file bekçisini övdü.