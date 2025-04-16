  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 5 parmağında marifet

5 parmağında marifet

Kurtarışlarıyla Süper Lig’in zirvesinde yer alan Uğurcan Çakır, yüzde 86’lık pas isabetiyle oyunu arkadan kuruyor, 23 uzun pasta 18 isabetle hücumu başlatıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
5 parmağında marifet

Kaptan Uğurcan Çakır artık sadece yaptığı kurtarışlarla değil ayağına olan hakimiyeti ile de dikkat çekiyor. Uğurcan son Çaykur Rize maçında 36 pas denemesinde 31 isabet sağlayarak % 86'lık pas isabet oranına ulaştı. Bu oran, Avrupa'nın topa sahip olan takımlarında bile bir kaleci için yüksek seviyede. Bu yeteneğini geliştiren Uğurcan, Tekke'nin arkadan başlayan oyun kurulumunu da şekillendiriyor.

HAVADAN %100 PAS İSABETİ

Uğurcan Çakır'ın ayrıca son Çaykur Rizespor maçındaki 13 havadan pasının tamamı isabetliydi. Bu, özellikle rakip presine karşı ilk bölgeden topu güvenle çıkaran bir kalecinin varlığıyla Trabzonspor'un rahat oyun kurmasını sağladı. Geri dörtlü ile kurduğu bağlantılar, kanat beklerini de oyuna daha erken dahil etti.

23 İLERİ PAS – 18 İSABET

Uğurcan, 23 kez ileri pas denemesi yaparken 18'inde isabet sağladı. Bu, kalecinin yalnızca savunma başlangıcı değil, aynı zamanda hücum başlangıcı da olduğunu gösteriyor. Maçta Trabzonspor'un PPDA (rakibe izin verilen pas sayısı) değeri 3.35 idi. Uğurcan, yüksek pres altında dahi topu kaybetmeden yönlendirme yaparak hem presi kırdı hem de Rizespor'un ön alan baskısını etkisiz hale getirdi.

TEKKE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fatih Tekke, Trabzonspor'a teknik direktör olmadan önce verdiği bir röportajda, "Uğurcan'ın ayakları iyi ama bazen kullanmıyor. Ayaklarını kullanırsa çok daha iyi olur" İfadelerini kullanmıştı. 47 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'un başına gelince de ilk yaptığı işlerden birisi de dışarıdan gözlemlediği şekilde Uğurcan Çakır'ın ayaklarını kullanmasına daha fazla imkan sağlamak oldu.

Reklam - Türk Telekom
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
DİĞER
Sustalı Ceylan'ın başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan: "Ceylan ile Ferhat yaralarını birlikte sarabilir"
DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Bakan Memişoğlu açıkladı: Ana damarda yırtılma var
F.Bahçe'ye Arda piyangosu!
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona yarı final biletini kaptı! Barcelona yarı final biletini kaptı! 00:35
PSG yarı finale yükseldi! PSG yarı finale yükseldi! 00:35
F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! 00:35
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! 00:35
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:35
Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! 00:35
Daha Eski
Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı 00:35
Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! 00:35
G.Saray'da 2 yıllık imza! G.Saray'da 2 yıllık imza! 00:35
Buruk'tan öğrencilerine uyarı! Buruk'tan öğrencilerine uyarı! 00:35
G.Saraylı o isme fırsat doğdu! G.Saraylı o isme fırsat doğdu! 00:35
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı 00:35