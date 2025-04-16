5 parmağında marifet

Kaptan Uğurcan Çakır artık sadece yaptığı kurtarışlarla değil ayağına olan hakimiyeti ile de dikkat çekiyor. Uğurcan son Çaykur Rize maçında 36 pas denemesinde 31 isabet sağlayarak % 86'lık pas isabet oranına ulaştı. Bu oran, Avrupa'nın topa sahip olan takımlarında bile bir kaleci için yüksek seviyede. Bu yeteneğini geliştiren Uğurcan, Tekke'nin arkadan başlayan oyun kurulumunu da şekillendiriyor.

HAVADAN %100 PAS İSABETİ

Uğurcan Çakır'ın ayrıca son Çaykur Rizespor maçındaki 13 havadan pasının tamamı isabetliydi. Bu, özellikle rakip presine karşı ilk bölgeden topu güvenle çıkaran bir kalecinin varlığıyla Trabzonspor'un rahat oyun kurmasını sağladı. Geri dörtlü ile kurduğu bağlantılar, kanat beklerini de oyuna daha erken dahil etti.

23 İLERİ PAS – 18 İSABET

Uğurcan, 23 kez ileri pas denemesi yaparken 18'inde isabet sağladı. Bu, kalecinin yalnızca savunma başlangıcı değil, aynı zamanda hücum başlangıcı da olduğunu gösteriyor. Maçta Trabzonspor'un PPDA (rakibe izin verilen pas sayısı) değeri 3.35 idi. Uğurcan, yüksek pres altında dahi topu kaybetmeden yönlendirme yaparak hem presi kırdı hem de Rizespor'un ön alan baskısını etkisiz hale getirdi.

TEKKE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fatih Tekke, Trabzonspor'a teknik direktör olmadan önce verdiği bir röportajda, "Uğurcan'ın ayakları iyi ama bazen kullanmıyor. Ayaklarını kullanırsa çok daha iyi olur" İfadelerini kullanmıştı. 47 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'un başına gelince de ilk yaptığı işlerden birisi de dışarıdan gözlemlediği şekilde Uğurcan Çakır'ın ayaklarını kullanmasına daha fazla imkan sağlamak oldu.