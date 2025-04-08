Trabzonspor'un ilacı kupa!

Sezona büyük ümitlerle ve hedeflerle başlayan Trabzonspor, Süper Lig'de 30. hafta sonunda 36 puan toplayıp 11. sırada yer alıyor. Lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde yer alarak hayal kırıklığı oluşturan Fırtına'da ligde art arda gelen Göztepe beraberliği ve Fenerbahçe yenilgisi sonrası moraller iyice bozulmuş durumda. Son 24 senenin en kötü dönemini geçiren Karadeniz devinde bu dönem hedef olarak sadece Zirrat Türkiye Kupası kalmış durumda. Sezonun en önemli hedefi olan Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ve Göztepe ile eşleyen bordo mavililer, bu kulvarda başarıya ulaşırsa kara bulutları dağıtabilir.

SONUNA KADAR MÜCADELE

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren ve ardından çeyrek finalde Bodrum FK'yı eleyerek yoluna devam eden Karadeniz devinde hedef 10. kez Türkiye Kupası'nı kazanmak. Fatih Tekke, özellikle futbolcuları ile yaptığı toplantılarda, "Evet hedeflerimizden erken koptuk, kötü bir dönemden geçiyoruz. Ancak elimizde hala bir kupa kazanma fırsatı var ve bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Taraftara ve yönetime borcumuz var. 2 maç daha kazanırsa bu şansı elde edeceğiz. Bu nedenle herkesten özveri ve sonuna kadar mücadele istiyorum. Buna mecburuz" dediği belirtildi.

TEKKE'YE DESTEK VERİLMELİ

Trabzonspor taraftarı, Fatih Tekke'nin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Taraftarlar, "Hocanın elinde sihirli değnek yok. Kadro belli, imkânlar belli. Ona yüklenmek doğru değil. Fatih Tekke elinden geleni yapıyor. Fatih Tekke'nin işini zorlaştıran birçok faktör var. Ona destek verilmesi gerekiyor" dediler.

FORMALAR SATIŞTA

Geçtiğimiz haftalarda üretilen fakat yalnızca internet ve Papara Park'ta bulunan TS Club'ta yer alan Fatih Tekke formaları dün itibariyle tüm TS Club'larda yerini almaya başladı. Fiyat bin 599 TL.

RİZE MAÇI 19.00'DA

Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Çaykur Rize maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 19.00'a alındı. Saat 16.00'da basketbol takımının şampiyonluk karşılaşması olduğu için bu karar alındı.