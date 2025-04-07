En iyi oyunumuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk derbi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Fatih Tekke, "Fenerbahçe'nin ilk yarı bir şutu vardı. İkinci yarı penaltı oldu. Olabilir. İlk yarıda da kritik bir pozisyon vardı. Beraberlikten sonra bize yakışmayan goller yedik. En iyi oyunumuzu oynadık ama 4 gol yedik. Takım savunması çok önemli, bu maçı unutarak önümüze bakmalıyız. Bu bir fırsat maçıydı. Yediğimiz goller bize yakışmayan goller. Maçın genelinde, oynadığımız en iyi maçı oynadık ama buna rağmen 4 gol yedik. Bunu unutmamız lazım. Oyun iyi ama skor camiamızı üzdü. Bugün oyun olarak kesinlikle kazandık" dedi. Tekke ilerisi için "Pozitif ve değişen şeyleri görüyorum. İlk yarıdaki oyunumuzu görmezden gelemeyiz. Bunu yapan oyuncularım, gayet iyi becerdiler. İkinci yarının başı ve belki penaltı pozisyonu konuşulmalı" ifadelerini kullandı.

LUNDSTRAM CEZALI

Bordo-mavili takımda karşılaşmanın 60. dakikasında Fred'e yaptığı faul sonrası sarı kart gören John Lundstram cezalı duruma düştü. Kart sınırında bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, gelecek hafta Papara Park'ta yapılacak Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek

ALANYA'DAN SONRA TRABZON

Fatih Tekke, bu sezon ikinci kez Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor'la Kadıköy'e çıkan Tekke, 3-0 kaybetmişti. Dün akşam da Trabzonspor'la rakip olan 47 yaşındaki hoca, 4-1 yenildi.