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Haberler Trabzonspor Hedef Türkiye Kupası

Hedef Türkiye Kupası

Önümüzde büyük bir hedef var: Türkiye Kupası. Bu kutsal formayı terleten oyuncularımız ve teknik ekibimiz, Trabzonspor tarihine bir kupa daha kazandırmak için sonuna kadar savaşacaktır”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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Hedef Türkiye Kupası

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında önemli konulara değindi. Ziraat Türkiye Kupası hedeflerine vurgu yapan Başkan Ertuğrul Doğan, "Elbette bu sezon sahadaki performansımız zaman zaman dalgalanmalar gösterdi. Ancak her büyük zafer, fırtınalı denizlerden geçerek kazanılır" dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELE

Başkan Doğan, "Tarihin en büyük dönüşümlerinin, en çetin mücadelelerin ardından geldiğini defalarca kanıtlamıştır. Şimdi önümüzde büyük bir hedef var: Türkiye Kupası. Bu kutsal formayı terleten oyuncularımız ve teknik ekibimiz, Trabzonspor tarihine bir kupa daha kazandırmak için sonuna kadar savaşacaktır" diye vurguladı.

Yeni bir meydan okuma

ERTUĞRUL Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale çıkan ve 2 Nisan'da Inter ile karşılaşacak Trabzonspor U19 takımına vurgu yaparak şunları söyledi: "Sahaya yüreğini koyan gençlerimiz, Trabzonspor'un sarsılmaz ruhunu, inancını, karakterini, cesaretini ve zekasını tüm dünyaya tekrar gösterdi. Bu büyük zaferde emeği geçen tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve altyapımızın görünmez kahramanlarını yürekten kutluyorum. Onların azmi ve inancı, Trabzonspor'un geleceğinin ne kadar parlak olduğunu kanıtlıyor. Şimdi önümüzde Inter U19 takımı ile oynayacağımız yeni bir meydan okuma var."

Ertuğrul Doğan, "Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür. Trabzonspor, tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş, hiçbir haksızlığa boyun eğmemiş bir çınardır. Bizler, bu büyük camianın neferleri olarak biliyoruz ki adalet için uğraşmak bir tercih değil zorunluluktur. Trabzonspor, adaletin ve haklı mücadelenin sarsılmaz temsilcisidir. Temiz ve adil bir futbol düzeni için mücadele veriyoruz" diye konuştu.

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