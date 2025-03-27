Kara bir tablo

Bordo mavili takımda bu sezon sakatlık nedeniyle forma giyemeyen oyuncuların sayısı dikkat çekiyor. Sezon genelinde bu alanda olumlu bir görüntü çizemeyen Trabzonspor'da toplam 15 oyuncu şu ana kadar sakatlık nedeniyle maç kaçırdı. İşte bu sezon sakatlık yaşayan oyuncuların kaçırdıkları maç sayıları:

Batagov: 6 Serdar Saatçı: 6 Savic: 22 Hüseyin Türkmen: 18 Arif Boşluk: 8 Okay Yokuşlu: 11 Malheiro: 2 Ozan Tufan: 2 Folcarelli: 3 Cihan Çanak: 6 Nwakaeme: 21 Zubkov: 2 Vişça: 4 Enis Destan: 10 Draguş: 13