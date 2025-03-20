Sakatlık kabusu

Fırtına'da ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda 145 resmi maçta fileleri 47 kez havalandıran Anthony Nwakaeme, ikinci döneminde ise sakatlıklarla boğuşuyor. Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en etkili oyuncusu olan 35 yaşındaki oyuncu, Karadeniz devindeki ikinci döneminde zaman zaman maça damga vuran isim olsa da sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamadı. Nwakaeme, ligde 28 haftalık periyotta 4 ayrı sakatlık yaşarken 14 maçta 991 dakika sahada kaldı.

SEZON PERFORMANSLARI

Hapoel Beer Sheva'dan 2018-19 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwakaeme, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-20'de 43 maçta 14, 2020-21'de 35 müsabakada 7, 2021-22'de ise 36 mücadelede 15 gol kaydetmişti.

4 AYRI SAKATLIK AÇIKLAMASI

Nwakaeme, ilk olarak 21 Ağustos'ta antrenmanda sakatlandı. Sol alt adalesinde yaralanma olan deneyimli futbolcu, 19 Eylül'de döndü ama bu kez de 4 Ekim'de sakatlandı. 26 Ekim'de döndü ve 3 Kasım'da sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildi, 6 Aralık'ta oynayabildi. 23. haftadaki Eyüp maçında da sakatlanan Nwakaeme, son 5 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.