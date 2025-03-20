Beş yılın en iyisi

Banza, söz konusu haftalar itibarıyla bordo-mavili takımın son yıllardaki golcüleri Onuachu ve Cornelius'u geride bırakırken, 23 maçta 19 gol atan Sörloth'u ise yakın zamanda geçmeyi hedefliyor. 28 yaşındaki forvet son 5 yılın en skorer ismi oldu.

DERBILERI BOŞ GEÇMEDİ

Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer gol attı. Demokratik Kongolu futbolcu büyük maçlarda büyük oynuyor.