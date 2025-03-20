Batagov gibisi yok

Metalıst 1925 Teknik Direktörü Leeuwen, Ukrayna basınına verdiği demeçte Zorya'da birlikte çalıştığı Batagov ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Günümüzde birçok teknik direktör, Batagov gibi bir oyuncunun bulunmasının zor olduğunu söylüyor. Sol ayaklı, oyun kurabilen, saha görüşü iyi bir stoper gerçekten bu kadar nadir mi?" şeklinde gelen soruyu cevaplayan Leeuwen, "Evet, gerçekten böyle bir oyuncuyu bulmak zor. Hem sahip olduğu özellikler açısından yeterli seviyede olması hem de savunma disiplinine sahip olması kolay değil" ifadelerini kullandı.