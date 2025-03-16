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Haberler Trabzonspor Tartışmasız 1 numara

Tartışmasız 1 numara

Uğurcan Çakır, 1’i penaltı 5 net kurtarışla devleşti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Tartışmasız 1 numara

Trendyol Süper Lig'de son 4 maçın 3'ünü kaybeden Trabzonspor yeni hocası Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçta Başakşehir'i yendi: 3-0. 7. dakikada Banza'nın golüyle öne geçen Karadeniz devi, kaleci Uğuncan Çakır'ın muhteşem performansıyla maça tutundu. 20'de Yusuf Sarı'nın ortasında Piatek'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda Çakır topu kornere çeldi. 28 yaşındaki eldiven bu zor pozisyonda inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

REKORUNU TEKRARLADI

İlk yarıda 3 kurtarışla devleşen Uğurcan'ın şovu 2. yarıda artarak sürdü. Başakşehir 59'da penaltı kazandı. Topun başına gelen Piatek'in vuruşunu köşeden çıkaran 1.91 boyundaki eldiven, dönen topu tamamlayan Deniz'in vuruşunu da önledi. Ardından Ozan'ın golü geldi. Bu sezon ligde Slowik ile en fazla penaltı kurtaran isim olan Çakır, kariyerinin bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (3; 2021/22). Uğurcan ligde 97 kurtarışla zirvede ve ligde 11, toplamda 15 maçta gol yemedi.

ŞENOL HOCA'YA TEŞEKKÜRLER

Uğurcan Çakır, "Şenol Ho ca'ya teşekkür etmek istedim. Zor zamanda geldi. Neyi varsa taşın altına koydu. Çok büyük emek sarf etti. Yeni bir hoca geldi. Kan değişikliği, kötü sonuçlar... Bu kan deği şikliğiyle Fatih Hoca camianın içinden biri, efsane Trabzons por'da. Kan değişikliği olumlu yansıdı" ifadelerini kullandı.

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