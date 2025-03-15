BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Fatih Tekke, kritik maçta ilk sınavına çıkacak. Efsane olduğu kulübe teknik direktör olarak geri dönen genç çalıştırıcının, nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. İstanbul'da oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, 32 puanla 11. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Fırtına, çıkış arıyor. Çağdaş Atan yönetiminde geçtiğimiz hafta kaybeden Başakşehir ise zorlu rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. 36 puanla 7. sırada bulunan turuncu-lacivertliler, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Crespo, Deniz, Kemen, Yusuf Sarı, Piatek, Figueiredo

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Mustafa, Mendy, Hüseyin, Cham, Vişça, Zubkov, Banza

PIATEK İLE BANZA KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in en golcü futbolcularından Piatek ile Banza karşı karşıya gelecek. Gol krallığı yarışında mücadele eden isimlerin nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Daha önce 24 lig maçına çıkan Piatek 18 gol atarken, 2 defa asist yaptı. Braga'dan kiralık olarak yaz transfer döneminde Trabzonspor'a katılan Simon Banza ise 22 maçta 16 gol ve 2 asist kaydetti.

FATİH TEKKE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, ilk sınavını bordo-mavili ekibin deplasman fobisini yenmesi için verecek. Bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini Fatih Tekke ile elde etmeye çalışacak Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir maçına odaklandı.

SON DEPLASMAN GALİBİYETİ

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, en son galip geldiği RAMS Başakşehir karşısında, bu hafta sonu da kazanması halinde 300 günlük aradan sonra galibiyet hasretine yine aynı sahada vermiş olacak.

12 MAÇTA 5 PUAN

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 36 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırabilerek 31 puan kaybetti.

3 TEKNİK DİREKTÖR 0 GALİBİYET

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi. Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu idaresinde ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 34. RANDEVU

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Başakşehir ile Trabzonspor 34. kez ligde rakip olacak. Daha önce oynanan maçların 13'ünü bordo-mavililer kazanırken, 9 mücadeleyi de turuncu-lacivertliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.